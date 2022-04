Boulevard Elecciones en Francia Benoît Pellistrandi: "El peligro de la llegada de Le Pen al Elíseo está descartado" O.V. | EITB Media Publicado: 22/04/2022 10:02 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2022 10:46 (UTC+2) El politólogo e historiador francés destaca el desencanto de los franceses ante estas elecciones, mientras observa el peligro de "proletarización de la clase media francesa" por lo que Macron se tendrá que enfrentar al reto de "dar perspectivas a los que se sienten excluidos de la sociedad". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen del debate entre Macron y Le Pen. Imagen: EFE 9:33 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este domingo los franceses tienen una cita con las urnas en las elecciones presidenciales y ambos candidatos enfilan la recta final de la campaña intentando arañar los últimos votos. En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi el politólogo e historiador francés Benoît Pellistrandi ha destacado que el interés por estas elecciones es "bastante bajo". Aún así, "el peligro de la llegada de Le Pen al Elíseo está descartado" y aunque el proceso electoral es normal, "traduce el desencanto de los franceses". El politólogo ha afirmado que las encuestas no se suelen equivocar en Francia ya que sigue existiendo un "reflejo republicano que hace que el voto hacia Le Pen sea bastante difícil" para todos estos ciudadanos que no están a favor de Macron pero no quieren dar su voto a un partido y a una candidata que representa una tradición de ultraderecha.

Aunque Macron gane estas elecciones holgadamente puede que su apoyo popular "esté por debajo del 40 % del censo" por lo que su capital político será más frágil. Según el experto, un tercio de los electores de Mélenchon irá a votar a Macron, un amplio tercio se abstendrá o votará en blanco, y entre el 25-30 % votarán a Le Pen, lo que será un voto de protesta que no será suficiente para arrebatar la mayoría a Macron.

Pellistrandi ha señalado que existe una fractura entre los que están cómodos en la ciudad francesa y los que están incómodos o excluídos. Estas elecciones están dejando ver que Francia "tiene un cuerpo social y político muy enfermo" pero no han aparecido nuevas formas de reorganizar el sistema político francés. "La clase media está en peligro de proletarización" ha advertido Pellistrandi, por lo que "es muy factible" que dentro de unos años la mayoría social francesa dé una nueva mayoría política. Ante este hecho, el reto de Macron es "reparar esta sociedad y dar perspectivas a los que se sienten excluidos de la sociedad".

El perfil de los votantes de Le Pen "ha bajado muchísimo" y ahora recibe gran parte de los votos de la Francia del este, de los de la periferia de las ciudades, de los que han perdido su empleo, de las clases populares y de los chalecos amarillos, mientras que en el centro de las ciudades votan a Macron. Se retrata a Macron como el líder de los ricos lo que le ha perjudicado en estas elecciones. El actual presidente francés ha captado el voto de centro derecha, por lo que aglutina "el voto de la clase acomodada y de la burguesía francesa".-