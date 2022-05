Entrevista Entrevista en Radio Euskadi Urtaran, sobre el gas de Subijana: "¿Qué sentido tiene explorar algo que no se puede explotar?" Iker González | eitb media Publicado: 12/05/2022 09:51 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2022 11:03 (UTC+2) Por otra parte, el alcalde de Vitoria-Gasteiz ha avanzado que el proceso de estabilización de las personas interinas que trabajan en administraciones va a ser complejo, y ha abogado por que se aborde de forma compartida. Ha cifrado en 600 las personas que pasarán a tener estabilidad en la capital. Escuchar la página Escuchar la página

Urtaran, hoy, en esutdios de Radio Euskadi.

Euskaraz irakurri: Urtaran, Subillako gasaren kontura: "Zentzurik al dauka ustiatu ezingo den zerbait esploratzea"

Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel, ha indicado, en relación a la exploración de gas en el pozo de Subijana, que "no se ha explorado el gas porque hay una ley de cambio climático que prohíbe la extracción de gas. Por lo tanto, en el caso de Vitoria-Gasteiz y del pozo de Subijana, no se ha hecho una exploración porque hay una ley estatal que lo impide la explotación de gas". ¿Qué sentido tiene explorar algo que no se puede explotar?, se ha preguntado.

En una entrevista realizada en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Urtaran se ha referido a las declaraciones hechas ayer por Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ayer en el acto celebrado por CEBEK en Bilbao, en las que afirmó que "no tenemos recursos porque hemos tomado la decisión de que quizá, un gas que tenemos en nuestro subsuelo, no lo vamos a explorar, pero no nos preocupa que llegue un buque al Puerto de Bilbao, con gas de EE. UU. extraído con fracking".

"Coincido con la sailburu en que muchas veces no nos preocupa cómo se explota el gas que consumimos en Euskadi. Pero en nuestro caso, no se ha explorado el gas porque hay una ley de cambio climático que prohíbe la extracción", ha reiterado.

"Hay una normativa municipal, que tenemos que respetar, que tenida cuenta que es una zona de valor agrícola, es una zona donde no se pueden hacer explotaciones. Pero, voy más allá, hay una ley en el Estado que impide la exploración de gas, por tanto, ¿Qué sentido tiene explorar algo que no se puede explotar?", ha espetado.

Por eso, Urtaran ha hecho un llamamiento a "centrarnos en el impulso de las energías renovables". "Necesitamos crear nuestra propia energía, energía renovable, energía limpia, que por cierto está entre 30 y 40 euros el GWh, no a 300 como ha estado el gas. Nos va a hacer, no solo más limpios y más sostenibles, si no más competitivos económicamente, y con una mayor capacidad de pagar nuestras facturas".

Por otra parte, el alcalde de la capital vasca, ha indicado que la asociación de municipios vascos "debe colaborar con ayuntamientos e instituciones en la estabilización de interinos", habida cuenta de la dimensión que alcanza este proyecto, tras la entrada en vigor de la ley estatal que obliga a dar estabilidad en las plantillas de la administraciones.

Así, Urtaran ha avanzado que el proceso de estabilización de las personas interinas que trabajan en administraciones va a ser "un proceso complejo, hay que buscar herramientas". "Si cada uno de los municipios tiene que hacer por su cuenta el proceso, va a ser más complejo que si se hace de forma compartida", ha explicado.

Asimismo, ha cifrado en unas 600 las personas que pasarán a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de la capital vasca de forma estable, a pesar de que "venimos de dos procesos de oferta de empleo público". Además, ha avanzado que la gran mayoría entrarán directamente por méritos, ya que son personas que llevan más de cinco años en el desempeño de su puesto de trabajo.