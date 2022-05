Entrevista Entrevista Sobre la abolición de la prostitución "ellas son las que tienen que hablar y decidir" EITB Media Publicado: 19/05/2022 09:16 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2022 09:16 (UTC+2) "Boulevard" ha estado con la cogerente de la asociación Askabide Marian Arias. Escuchar la página Escuchar la página

La cuestión de la abolición de la prostitución está generando discrepancias y durante la sesión de Gobierno del lunes el PSOE decidía aplazar esta cuestión para aprobar la denominada ley del "solo sí es sí".

La asociación Askabide trabaja por la integración del colectivo de personas que ejercen la prostitución en Euskadi y de mujeres en exclusión social y "Boulevard" ha estado con su cogerente Marian Arias.

No tienen postura clara sobre si hay que abolir o no la prostitución ya que el trabajo diario con las prostitutas les ha hecho ver lagunas en ambas posturas, "lo primero es que Askabide pone el centro (su prioridad) en las mujeres. Ellas son las que tienen que hablar y decidir. Dentro del colectivo estamos hablando de gente muy diferente en cuanto a género etc. nosotras no nos posicionamos".

Arias tiene claro que se les tiene que preguntar a ellas, a las personas que se dedican a la prostitución que no tienen muy claro lo que está ocurriendo, "hay un gran desconocimiento en el mundo de la prostitución. Ellas viven ajenas a estos debates. Cuando necesitan dinero no están en este debate. Ellas lo que quieren es mantener su actividad hasta que tengan una solución".

Hoy en día la prostitución son personas que viven en pisos, que hacen visitas a sus domicilios y se está contactando en Internet, por ello "antes de armar una ley hay que preguntarlas a ellas".