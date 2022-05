Boulevard Entrevista La crisis de las criptomonedas; en 24 horas se pierden más de 200.000 millones de dólares EITB Media Publicado: 24/05/2022 13:04 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2022 13:14 (UTC+2) Álex Padilla, experto en las nuevas tecnologías, nos explica con todo detalle el mundo de las criptomonedas. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy en "Boulevard" se trata el tema de las criptomonedas y del desplome que han sufrido en las últimas semanas y para ello hablamos con Álex Padilla, experto en las nuevas tecnologías.

En unas 24 horas, se perdieron más de 200.000 millones de dólares y muchas personas perdieron todo lo invertido. El pánico se instaló entre los inversores y ya se habla de una crisis o incluso del pinchazo de la burbuja.

"Las criptomonedas no se encuentran en su mejor momento de los últimos años. El pasado 12 de mayo, las principales criptomonedas cayeron hasta niveles no vistos desde 2020. Lo mejor es comenzar explicando a todo este mundo de las criptomonedas un poco desde lo más básico para que lo podamos entender y que por lo menos, si sale el tema en una conversación, sepamos un poco de qué va el tema y no estemos perdidos".

Padilla nos explica qué son las criptomonedas, "para que lo entendamos todos y de manera muy resumida, se puede decir que se trata de archivos digitales (y por lo tanto, intangibles… que no se pueden tocar) que pueden ser comprados y vendidos por dinero real. Cumple la función de una moneda, y de ahí que se las conozca con ese nombre. Sin embargo, es algo totalmente digital, que utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras. Es decir, es dinero sin monedas ni billetes".

Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿Cómo se gana dinero con las criptomonedas?, "pues como cuando compras acciones, vendiendo después de haber comprado barato. Un ejemplo muy sencillo: compro en una tienda de ropa en los últimos precios de sus rebajas un vestido que me cuesta 5,99 euros y un par de meses después cuando ya no está en ningún sitio, lo vendo on line sin haberlo siquiera estrenado por 20 euros, ganando 14 euros. Comprar cuando la criptomoneda está barata y venderla cuando sube su valoración, es una forma de ganar dinero con ellas".

En definitiva, es una manera de invertir alejada de los bancos tradicionales con las que, si juegas bien tus cartas, puedes ganar algo de dinero extra.