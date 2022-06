Boulevard Reportaje "Durante la pandemia la prostitución ha seguido de forma clandestina; a partir de los 45 años se acude más" Isusko AB | EITB Media Publicado: 08/06/2022 11:10 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 11:17 (UTC+2) La antropóloga Carmen Meneses Falcón ha vivido en varios prostíbulos y ha contado en "Boulevard" de Radio Euskadi su experiencia. Escuchar la página Escuchar la página

La Cámara Baja ha aprobado tramitar la ley que abolirá la prostitución.

Carmen Meneses Falcón, profesora de Antropología, ha vivido en varios prostíbulos (5 en total, uno de ellos de Euskadi) y se ha entrevistado con decenas de prostitutas y también contratantes, "sobre esta nueva ley están muy angustiadas. Si sale la ley se van a la calle. Están miedosas, hay muchas indocumentadas. Estas mujeres y esta ley hace que se dirijan a la prostitución".

En el año 2018 hizo un estudio para Emakunde y según esta investigación 2 000 mujeres se dedicaban a ella en Euskadi. Carmen Meneses confirma que "de 1 000 encuestados un 15 % habían pagado, y a partir de los 45 años se acude más".

De sus experiencias viviendo en los prostíbulos, "me sorprendió todo, viví con las mujeres unos diez días. Hay mujeres que toman sus opciones, yo no viví con ninguna que estuviera obligada. Estaban porque tomaban sus decisiones, había lista de espera para estar allí. Me cambió mucho lo que vi allí, la prostitución tiene muchos niveles".

Se estima que alrededor de 40.000 mujeres venden servicios sexuales en estos locales, de las cuales una cuarta parte son españolas. Las mujeres que se ocupan en la prostitución en locales son, aproximadamente, el 40% de total de la prostitución, pues los pisos son los que acapara el mayor volumen del mercado de servicios sexuales.

A mayor crisis económica más prostitución. En situación de crisis económica la prostitución aumenta alrededor del 15% al 20%, incorporándose antiguas prostitutas, porque siguen siendo las responsables y sostenedoras de sus familias.

El colectivo de personas que se dedican a la prostitución no es homogéneo, están las trabajadoras sexuales (mujeres que eligen dedicarse a ello teniendo otras opciones), las mujeres prostituidas (no les queda más remedio por cuestiones económicas) y las víctimas de trata (prostitución forzada por otras personas que según sus estudios son entre el 15-20%).

En algunas ciudades se ha multado mucho más a las mujeres que a los clientes.