Boulevard Entrevista Se saca el bachillerato a los 87 años, "estudiar es un placer, siempre me ha gustado" Isuskko AB | EITB Media Publicado: 15/06/2022 09:11 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2022 09:11 (UTC+2) "Boulevard" ha estado hoy en el colegio Eretza Berri de Sodupe.

El programa "Boulevard" ha salido a la calle y ha estado hoy en el colegio Eretza Berri de Sodupe. Entre los invitados ha estado Luis Martín Montejo, un vecino de Sodupe que se ha sacado el bachillerato a los 87 años de edad, "estudiar es un placer, siempre me ha gustado".

En aquellos años todo era más difícil, "con 14 años me fui a trabajar a un caserío y luego tuve que aprender un oficio".

El Bachillerato se lo ha sacado en el instituto vasco a distancia de Bilbao donde han estado encantados con Luis, "nunca les he dado problemas. No he sacado notas altas".