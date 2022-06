Entrevista Entrevista Pilar Garrido, sobre lo ocurrido en Melilla: "Vamos a pedir que se abra una investigación" Isusko AB | EITB Media Publicado: 27/06/2022 10:10 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2022 10:40 (UTC+2) La líder de Podemos Euskadi ha estado esta mañana en "Boulevard" de Radio Euskadi donde afirmaba que hay que estar "muy vigilantes para que no se vulneren los derechos humanos, no solo de los que tienen ojos azules y pelo rubio". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pilar Garrido. Foto: EITB Media 23:18 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La diputada de Unidas Podemos y líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha estado estadio "Boulevard" de Radio Euskadi para hablar, entre otras cosas, de lo ocurrido este fin de semana en Mellila, "es algo espeluznante, que no está bien resuelto. Habría que dar los pasos adecuado para que esto no vuelva a suceder".

Al Gobierno español de Pedro Sánchez "le vamos a pedir que abra una investigación, y luego habría que hacer una reflexión sobre las políticas migratorias. Estamos hablando de personas, no se debe vulnerar un derecho humano".

Sobre la valla y su función decía que "construir muros no construye paz. Lo que hay que hacer vías seguras de migración y también estar muy vigilantes para que no se vulneren los derechos humanos, no solo de los que tienen ojos azules y pelo rubio".

Hoy Pedro Sánchez en una entrevista en la "Vanguardia" pide a la izquierda que reflexione sobre la subida del gasto militar, una idea que no convence a sus socios de Unidas Podemos, "todo ese dinero debe ir a gasto social. Dinero para compra de tanques, de bombas… mejor ayudar a los jóvenes y que esos 25 mil millones estén mejor gastados"

Por otro lado, el domingo en Bilbao hubo manifestación de los sindicatos de Osakidetza, "lo que debe hacer el Gobierno Vasco es ponerse las pilas. Estuve en la manifestación para que la atención primaria no vaya muriendo; solo pedimos tener una atención de calidad y el Gobierno Vasco tiene que hacer frente a esa demanda de la ciudadanía".