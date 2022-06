Boulevard Entrevista Josu Landaluze: "Esos chavales no saben lo que es una esvástica" Isusko AB | EITB Media Publicado: 29/06/2022 10:42 (UTC+2) Última actualización: 29/06/2022 11:00 (UTC+2) El alcalde del Ayuntamiento de Sopela condena el ataque sufrido por el grupo Virgin Mari DJ Set en las fiestas de este fin de semana. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Josu Landaluze. Foto de archivo 4:36 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El pasado domingo durante las fiestas de Sopela las integrantes del grupo Virgin Mari DJ Set sufrieron insultos machistas, les enseñaron esvásticas con el móvil y les lanzaron objetos unos chicos de entre 15 y 16 años.

Finalmente, decidieron bajarse del escenario, se cerraron las txosnas y la fiesta quedó suspendida.

El Ayuntamiento de Sopela ha publicado una declaración institucional en repulsa por lo ocurrido, Josu Landaluze es el alcalde de la localidad vizcaína, "no tiene ninguna explicación, esos chavales no saben lo que es una esvástica. Las fiestas están transcurriendo con total normalidad. Al no haber una denuncia es complicado hacer algo. Ayudaría que el grupo Virgin Mari DJ pusiera una denuncia".