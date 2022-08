Boulevard campaña de igualdad ¿Es necesario establecer campañas para que todo el mundo acuda a la playa sin complejos? Publicado: 02/08/2022 12:53 (UTC+2) Última actualización: 02/08/2022 13:00 (UTC+2) Mesa de reflexión de 'Boulevard' con Espido Freire y Maria Silvestre sobre la nueva campaña del Ministerio de Igualdad. Escuchar la página Escuchar la página

La última campaña del Ministerio de Igualdad que tiene como objetivo incentivar a las mujeres a que acudan a la playa sin complejos ha desatado un hilo de críticas: entre ellas si son verdaderamente necesarias o no este tipo de iniciativas. Las colaboradoras Espido Freire y Maria Silvestre nos muestran su opinión al respecto.

Tanto Espido como Maria ven oportunos ese tipos de campañas debido a la necesidad de concienciar a la población de que la diversidad de los cuerpos es la norma. El problema, dicen, que está cuando la buena intención de esta acción se ve perturbada por una mala supervisión de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, porque, opinan, "no se está teniendo en consideración las dificultades que muchas mujeres tienen de aceptar su cuerpo".

Asimismo, explican en que hay muchísimas mujeres que se sienten presionadas por no responder a los cánones de belleza y son rechazadas por la sociedad: "Quien crea que esas presiones no existen es porque no conoce la sociedad en la que vive". A su vez, dicen que, en vez de liberar a las mujeres de esos cánones, los estamos imponiendo también en los varones, aunque, insisten, en menor medida que en las mujeres.