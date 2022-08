Boulevard fiestas de la blanca La cuadrilla de blusas y neskas Bereziak ha decidido dejar de servir bebidas alcohólicas en el paseíllo Publicado: 03/08/2022 10:11 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2022 10:13 (UTC+2) El presidente de la cuadrilla Bereziak, entrevistado en 'Boulevard', esperaba que la decisión iba a tener una reacción más positiva. Escuchar la página Escuchar la página

La cuadrilla de blusas y neskas Bereziak debatió y decidió en junta dejar de servir bebidas alcohólicas durante el paseíllo, después de analizar la situación de las cuadrillas, y en especial la suya: "La gente pasea en los paseíllos va con el katxi en la mano en vez de ir saltando y bailando. Queremos que la gente que viene a vernos al paseíllo vea que todo no es beber" explica Luis Izaga, presidente de la cuadrilla Bereziak.

Asimismo, añade que no ha sido de buen agrado para mucha gente de la cuadrilla, pero esperarán a ver el resultado una vez pasen las fiestas: "El 25 ya probamos esta dinámica y la sensación general fue positiva. Veremos cómo va en fiestas, que somos más". La junta de blusas y neskas animó al resto de cuadrillas a subirse al carro de no servir alcohol, pero Izaga admite que no ha tenido mucho eco.

Sobre agresiones machistas en fiestas, Izaga dice que las cuadrillas siempre han sido muy activos ene ese tema, porque es algo que no se puede tolerar. Además, ahora con esta nueva moda de los pinchazos, admite que van a ser "más activos y más vigilantes" y añade que disponen de protocolo para ello.