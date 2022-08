Boulevard euskara 30 años trabajando por el euskera Publicado: 10/08/2022 13:49 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2022 13:55 (UTC+2) Este año, Zornotzako Barnetegia celebra su trigésimo cumpleaños y 'Boulevard' ha querido conocer de primera mano la labor que hace esta institución por preservar el euskera. Escuchar la página Escuchar la página

Con motivo de la vuelta a las pantallas del concurso 'Mihiluze', herramienta que ha servido para aprender o mejorar el euskera para muchas personas, 'Boulevard' ha querido aplaudir la labor de instituciones volcadas con la transmisión del euskera, como es el caso de Zornotzako Barnetegia. Lleva 30 años volcado en la enseñanza del euskera a adultos con perfiles muy distintos, pero con un mismo propósito: el de aprender y vivir una lengua.

Como cada verano, explica la directora del centro, Mariví Zubiaga, las aulas están casi completas con más de 100 estudiantes procedentes de todo el mundo: de Argentina, de Ecuador, de Perú, del Estado y de Euskadi. Zubiaga destaca que los cursos del barnetegi van mucho más allá del aprendizaje de una lengua: "No es simplemente una asignatura, sino que es parte de tu vida, de tus experiencias, de tus relaciones... Cuando algo se integra en tu vida es cuando empiezas a apreciarlo". Asimismo, añade que, a fin de mantener una relación emocional positiva con el euskera, se necesitan entornos en los que se pueda hablar la lengua con personas que sean positivas y agradables. Es el caso de Melisa de Vitoria-Gasteiz. Es su séptimo año en el Barnetegi de Zornotza y nos cuenta que acude a los cursos de verano porque en su entorno no tiene con quién practicar el euskera.

Por otro lado, conocemos las historias de Rosmeri madre e hija. Son originarias de Perú, pero llevan viviendo en Bergara 18 años. Rosmeri madre explica que ella era consciente de que sus amigos hacían un continuo esfuerzo cambiando su modelo lingüístico para que ella se pudiera sentir integrada, y a raíz de ello, hace alrededor de cuatro años decidió ponerse manos a la obra. Asimismo, no quiere que su lengua materna sea una excusa o un impedimento para que sus hijos consigan la misma riqueza en el euskera que en castellano. Por su parte, Rosmeri hija tenía 4 años cuando vinieron a Euskadi, por lo que ha aprendido el euskera en la escuela. Relata que su objetivo es estrechar relaciones con la lengua y protegerlo para que no se pierda su transmisión: "Hay muchas personas extranjeras en el barnetegi que aman el euskera y están haciendo el esfuerzo de aprenderlo. Eso me ha hecho ver la verdadera importancia cuidar nuestra lengua".