Boulevard Reportaje Ibon García: "Cuando lo vi no pensé si era de chicos o de chicas, me gustó y quise hacerlo" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 18/08/2022 11:21 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2022 11:49 (UTC+2) La natación artística (sincronizada) ya no es solo un deporte femenino. En "Boulevard" hemos estado con nadadores vascos que han practicado y/o entrenado en esta disciplina. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ibon García 21:57 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hace exactamente una semana comenzaba en Roma el Campeonato Europeo de Natación y en él por primera vez los hombres participaban en solitario la modalidad de natación artística.

El primer joven en competir en sincronizada en un Campeonato de España haciendo un solo es Ibon García, de Barakaldo. Se inició en la natación artística a los 11 años y empezó a competir a los 14, "no fue tarea fácil empezar. Pero cuando lo vi no pensé si era de chicos o de chicas, me gustó y quise hacerlo, siempre me ha gustado el agua y bailar".

En aquella época despuntaban dos chicos entre todas las nadadoras de sincro, el propio Ibon García y Pau Ribes. Este último es referente en la sincronizada española, en 2015 participó junto a Gemma Mengual en los Mundiales de Natación de Kazán, en el dúo mixto (primera vez que se incluía la participación de los chicos en las competiciones internacionales).

La ama de Ibon Paqui, hablaba de los comienzos de su hijo, "le dije que era un mundo de mujeres, pero me dijo que le daba igual. Él siempre ha sido así, quería algo e iba a por ello, dándole igual el qué dirán y empezó y se las comía a todas".

Sara Alonso, es entrenadora y coordinadora de natación sincronizada del Club Natación Easo de Donostia y afirmaba que sigue siendo muy complicado a día de hoy que los niños se acerquen a este deporte, "en los campeonatos de Euskadi no ha habido ningún chico, en Donostia no lo consigo".

Hoy en día los chicos hacen natación y waterpolo, "hay que promocionar el deporte, a nivel de la Federación Española, los mundiales no se retransmitieron" aclaraba Ibon.