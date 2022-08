Boulevard Entrevista "Son indultables todos los delitos y todos los gobiernos tienen claroscuros" Isusko A.B. Publicado: 19/08/2022 10:05 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2022 10:50 (UTC+2) Jesús López-Medel es jurista y abogado del Estado y el autor del libro 'Por una Ley de Indulto". Escuchar la página Escuchar la página

Jesús López-Medel es jurista y abogado del Estado y el autor del libro 'Por una Ley de Indulto" y esta mañana ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi donde ha vuelto a reivindicar una nueva ley de indultos, "la ley del indulto es de 1879, y lo que propongo es una nueva ley conforme con los principios constitucionales. Hay cosas interpretables, pero se necesita una ley con los nuevos tiempos".

Los indultos siempre tienen que tener una base legal, no se puede conceder por 'colegueo' como acusa la oposición al gobierno, "colegueo no tiene por qué, no es un término muy correcto, pero los indultos tienen que tener una base, y eso les compete a los jueces ".

Cada gobierno utiliza el indulto de una manera discrecional, "son indultables todos los delitos y todos los Gobiernos tienen claroscuros, aunque se está mejorando en la transparencia"