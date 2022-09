Boulevard Entrevista "Estamos contentas, desde el asesinato de Nagore empezamos a luchar para que las cosas cambiasen" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 01/09/2022 12:18 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2022 12:22 (UTC+2) Una vez aprobada la Ley de garantía de la libertad sexual falta ver cómo se legisla. Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, dice sentirse aliviada con esta ley, pero que "habrá que saber como queda". Escuchar la página Escuchar la página

Esta semana se ha aprobado la Ley de garantía de la libertad sexual.

Se trata de la conocida como la ley del 'solo sí es sí' que, entre otras cosas, elimina la distinción entre abuso y violación y que hace que el consentimiento expreso sea una pieza clave a la hora de juzgar los delitos sexuales. Los cambios se empezaron a gestar tras la polémica sentencia del conocido 'caso de La Manada'.

Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, asesinada en unos sanfermines. se ha pasado por "Boulevard" y hacía hincapié que esta ley respeta el deseo de la mujer, "estamos contentas de que esto haya salido adelante, desde el asesinato de Nagore empezamos a luchar para que las cosas cambiasen. La ley del 2004 no hablaba nada del abuso sexual… y luego con La Manada llegó el boom. Esta ley tenía que salir".

Esta ley pone en primer plano a la mujer, "tiene que ser si yo quiero sí. Tiene que ser mi deseo, que no haya dudas. Ahora habrá que saber como queda, como se legisla para ver como quedan las mujeres indefensas, pero es un paso gigantesco".

Casasola se mostraba muy satisfecha "esto me ha dado un respiro. Estoy encantada, es una mejora y espero que lo hagan bien, estoy convencida".

Han pasado 14 años desde el asesinato de Nagore

Su asesino fue acusado de homicidio y no de asesinato, José Diego Yllanes fue condenado a 12 años y 6 meses de cárcel, "el que me falló fue el jurado popular, de las 9 personas 3 dijeron que fue homicidio y 6 asesinato… y como debían ser 7, pues me quedé ahí".