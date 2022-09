Boulevard RADIO EUSKADI Bengoa: "No hay que dar por supuesto que tenemos bajo control todas las enfermedades infecciosas" EITB MEDIA Publicado: 02/09/2022 10:20 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2022 11:14 (UTC+2) El experto en Salud Pública asegura que "es importante utilizar este momento de aprendizaje para estar más preparados para hacer frente a todos los virus respiratorios, no solo la gripe A". Escuchar la página Escuchar la página

Rafael Bengoa, experto en Salud Pública, ha señalado en el programa "Boulevard" que hay que prestar atención a todos los virus y "no dar por supuesto que tenemos bajo control todas las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias, incluida la gripe A". En este sentido ha asegurado que "es importante utilizar este momento de aprendizaje para estar más preparados para hacer frente a todos los virus respiratorios, no solo la gripe A".

Entrevistado en Radio Euskadi, el experto en Salud Pública se ha referido a la pandemia de la covid-19 y su posible impacto en los próximos meses. "No hay que esperar una octava ola tan fuerte como la séptima, pero no hay que entrar en negación", ha asegurado. En este sentido, ha sostenido que ya se sabía que "el tercer año covid iba a ser mejor que los dos primeros", aunque ha abogado por "estar preparados de cara al otoño".

Según el experto en salud, a día de hoy "estamos volando a ciegas sobre las infecciones que hay, ya que hay que suponer que hay más de las que se comunican". Por eso ha asegurado que "es muy importante que las autoridades estén asegurando que tienen la información que necesitan para saber dónde se puede presentar un brote y atajarlo".

En cuanto a la posibilidad de que aparezca una nueva variante, Bengoa ha reconocido que es muy difícil predecir cual será el nuevo escenario. "De momento no está ocurriendo, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir, hay que estar bien preparados", ha añadido.

El exconsejero de Salud del Gobierno vasco ha apostado por "acelerar" la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus en las personas de más de 70 años, ya que se ha "perdido inmunidad desde la primera dosis de recuerdo". "La razón es que el virus sigue atacando a las personas de mayores y se ha perdido inmunidad desde la primera dosis de recuerdo. Esta cuarta dosis es conveniente acelerarla y creo que las autoridades están en ello", ha argumentado.

Además, ha defendido que "no se puede ir a trabajar" si se está infectado y lo que deben hacer, por contra, es "quedarse en casa hasta dar negativo".

Por otro lado, se ha mostrado conforme con la decisión de que no se vayan a aplicar las restricciones y los protocolos covid en los centros escolares, aunque ha incidido en que este año la gripe se presentará "con más ganas, al no haber estado infectados por ella desde hace dos años, lo que nos hace más vulnerables".

"Más virus y pandemias"

Por último, ha afirmado que "habrá más virus y pandemias y necesitamos prepararnos mejor. La mejor forma de hacerlo es evaluar lo que pasó, aunque la tendencia en nuestro país es no hacerlo", ha criticado, al tiempo que ha manifestado que las cifras reales de fallecidos en pandemia son mayores que las oficiales.