Boulevard Zinemaldia Rebordinos: "El cine vasco nos lo está poniendo muy fácil" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 16/09/2022 10:21 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 10:41 (UTC+2) Hoy vuelve el Zinemaldia a San Sebastián con mayor presencia del cine vasco como confirmaba en Radio Euskadi su director José Luis Rebordinos.

Hoy comienza la edición 70 del Festival de Cine de San Sebastián. La gala de inauguración del Zinemaldia tendrá lugar a las 20:30 de la noche, pero antes ya se van a proyectar varias películas en un año en la que "la selección cinematográfica es bastante superior a las anteriores".

José Luis Rebordinos, director del festival Zinemaldia, ha estado hoy en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde afirmaba que tras una año de pandemia están ilusionados, "estamos muy emocionados por poder hacer un festival presencial. Se ha conseguido tirar hacia adelante, es el año de la ilusión".

Una de las grande ausencias será la de Glenn Close que no estará presente, "no sabemos realmente que ha pasado, pero sí sabemos que es grave, es una pena", pero a pesar de ello cada vez hay más estrellas en el Zinemaldia, "sí, el Premio Donostia fue una excusa para traer a talentos que no venían, y hoy nos pasa al revés. Ahora prefieren venir a promocionar la película".

Tras 12 años como director, Rebordinos confirma que han tenido que ir haciendo cambios y algunos muy especiales: "Yo me sentiría orgulloso de todo el trabajo que hacemos con la Diputación de Gipuzkoa con Argentina.. son cosas que no salen en los periódicos... Además es un festival de todo al año aunque el Zinemaldia sean unos días. Esto es algo que va a quedar cuando yo me vaya".

Y por otro lado el cine vasco cada vez está más presente por méritos propios, "cada uno tiene sus ideas, creo que hemos hecho un buen trabajo con el cine vasco, pero también porque hay talento. Hemos estado muy encima; el cine vasco nos lo está poniendo muy fácil".