Boulevard Reportaje ¿Qué sabemos de las redes sociales y de Internet? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 25/10/2022 11:51 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2022 12:04 (UTC+2) WI-Fi, ASMR, la contaminación de Internet... hay un mundo que en "Boulevard" hemos intentado aclarar un poco con nuestra experta en nuevas tecnologías.

Andrea Alfaro es experta en nuevas tecnologías y autora del 'Manual de supervivencia para madres y padres en tecnologías y redes sociales" y ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi para aclararnos alguna dudas.

Tras la caída de Whatsapp hoy es un buen día para admitir que somos absolutamente dependientes de Internet y de aplicaciones como esta ya que para algunas generaciones es la única vía para comunicarse..

¿Qué significa WI-FI?

No significa nada. No es un acrónimo y no significa nada. Mucha gente piensa que "Wi-Fi" es la abreviación de wireless fidelity, pero no es así. "Wi-Fi" es una marca registrada por una empresa llamada Wi-Fi Alliance y no significa absolutamente nada.

¿Internet contamina?

Ssegún esta investigación llevada a cabo por Climate Care pone de manifiesto que la huella de carbono de Internet es mayor, incluso, que la de la aviación. Cada vez que utilizamos Google se liberan entre 2 y 7 gramos de gases de efecto invernadero.

¿Qué es ASMR?

Son hombres y mujeres susurrándole cosas a un micrófono o haciendo ruiditos. Estos son los videos ASMR, cuya sigla indica que se trata de una Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma.

Las personas suelen sentir ASMR cuando escuchan sonidos desencadenantes como agradables susurros, el suave crujido del papel, el roce de los dedos o el suave chasquido de los labios, o abrir papel de regalo o explotar bombas de plástico.