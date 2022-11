Boulevard Reportaje ¿Qué es el juego de la manipulación? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 08/11/2022 12:50 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2022 12:50 (UTC+1) ¿Sabemos si convivimos con personas manipuladoras o si lo somos nosotros mismos? Escuchar la página Escuchar la página

Tania Mardones, miembro del colegio de psicólogos vascos de Bilbao, ha hablado hoy en "Boulevard" de un tema muy de moda: la manipulación.

Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder y una persona manipuladora es la persona que se aprovecha de los otros, que utiliza a los otros para conseguir beneficios propios.

Se trata de un juego psicológico del que nadie está excluido, Tania lo explica con los juegos psicológicos de Eric Berne que dicen que "la manipulación es una forma disfuncional de comunicarnos; una forma no sana, indirecta de decir las cosas con el objetivo de conseguir una ganancia, y no de la mejor forma".

La persona no suele ser consciente; "del juego psicológico no se es consciente y además es algo repetitivo. Normalmente con las mismas personas y circunstancias similares. El que juega no es consciente y la contraria tampoco, pero desde fuera se puede ver".

El manual sigue unos pasos que son el cebo, la flaqueza y la respuesta: "Son una serie de pasos, se empieza por un cebo, la persona manipuladora lo pone para lograr un objetivo no tan evidente…. Se despierta una flaqueza, una emoción quizá desagradable que hace que la persona tenga una responsabilidad que no le corresponde…".

"Salir del juego es muy difícil, tengo que ser consciente, la persona tiene que conocer los pasos, saber cuándo es jugador y romper el círculo vicioso", añade la psicóloga bilbaína.