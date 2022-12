Entrevista Se aprueba hoy Aitor Esteban confirma que apoyarán la reforma del delito de malversación Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 12/12/2022 09:51 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2022 09:51 (UTC+1) El portavoz del PNV del partido en el Congreso de los Diputados afiemaba en "Boulevard" que están de acuerdo "en volver al punto anterior a la modificación que hizo el PP en 2015 con mayoría absoluta. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El portavoz del PNV del partido en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Foto: EITB Media 21:58 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Aitor Esteban confirma que apoyarán la reforma del delito de malversación

En Madrid PSOE y Unidas Podemos presentan su enmienda para zanjar la reforma del delito de malversación, por debajo de las espectativas de Esquerra Republicana.

El Partido Nacionalista Vasco apoyará la reforma del delito de malversación; Aitor Esteban, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, recordaba que el delito de malversacióin lo endureció hace 8 años el Partido Popular "si en la reforma del Código Penal que se quiere plantear hoy se busca volver al punto anterior a la modificación que hizo el PP en 2015 con mayoría absoluta, nos parece correcto y lo apoyaremos".

Por otro lado afirmaba que ve a Iñigo Urkullu preocupado "al lehendakari yo le entiendo, está preocupado. El traspaso de transferencias la hace la otra parte, el Gobierno español, y entiendo que hay una deslealtad, se ha cumplido un 70 por ciento porque hemos estado insistiendo y se han ido cumpliendo, pero hay otras cosas en las que no veo ninguna voluntad".

Sobre oos acuerdos sin cerrar ve alguno más cerca que otros, "el tema de trenes de cercanías es el que más avanzado está, creo que va a ser posible y no deben pasar mucho tiempo para que ese acuerdo esté ya cerrado. Si hay un calendario vamos a seguirlo y para eso tiene que haber un grupo de trabajo"

Sobre reformas y concretamente la ley de secretos oficiales "no creo que vaya a llegar. Nosotros la presentamos a principios de la legislatura y se podría haber tramitado ya. Con este año electoral tramitar esta ley me parece muy complejo. En estos temas no veo voluntad, no espero grandes cosas del PP, pero del PSOE esperaría un poco más de garantía", añadía Esteban.

De los impuestos a los ricos coemntaba en Radio Euskadi que "está hablado, creo que no habrá ningún problema. Hay voluntad para hacerlo, ya sabemos por qué se generó este impuesto por parte del Gobierno español, fue por la eliminación de impuestos del patrimonio en algunas de las comunidades autónomas, aquí nunca ha sucedido esto, lo que toca es concertarlo y regularlo".

Ya ante la desaparición de las ayudas en los combustibles, el transporte, la cesta de la compra,… "nosotros en el tema de transporte ya lo dijimos, a ver lo que nos contesta la ministra, y esperemos que se mantenga la ayuda; no sé qué harán con carburantes. En algunas ayudas igual hay que ser selectivos".