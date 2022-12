Entrevista Optimista "En esta década todos trabajaremos para que exista el billete único vasco" Isusko A.B. | EITB Medi Publicado: 13/12/2022 09:57 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 09:57 (UTC+1) La diputada foral de Movilidad de Gipuzkoa Rafaela Romero afirmaba en Radio Euskadi que uno de los objetivos en el transporte sería "llegar a Pamplona". Escuchar la página Escuchar la página

La dirigente socialista y diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa Rafaela Romero ha estado hoy en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi para analizar dar un repaso a la actualidad.

En el transporte se ha aprobado prorrogar el descuento del 50 por ciento y ha provocado el enfado del Ayuntamiento de San Sebastián, "esta decisión fue tomada en la Comisión de la Autoridad del Transporte; no es muy coherente por lo que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento Vasco; yo creo que es una cuestión que hay que reconducir para que esté en el mejor de las condiciones".

Hace pocos días se ha hecho público que los menores de 12 años podrán viajar gratis en Álava "creemos que esa medida puede estar, pero una vez que haya modelos comparables, pueden implantarlo, pero no tiene un billete único que cuanto más lo utilizas más descuentos tienes. Es muy difícil comparar. No tiene lógica que sea diferente en cada territorio, que no se nos olvide que somos un país", añadía Romero.

'Mugi' (se trata de un sistema tarifario unificado puesto en marcha por la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa (GGLA-ATTG) que permite viajar con la misma tarjeta en todos los transportes públicos) tiene objetivos ambiciosos, "mientras se trabaja en el billete único vasco, el objetivo sería llegar a Pamplona, estamos en un proyecto también en Iparralde…"

El billete único vasco "en esta década todos trabajaremos para que exista. Yo no puedo esperar a que España pague para que ellos puedan disfrutar de esas tarifas más económicas y sociales y tendremos que abordar el coste cada administración"

Cuestionada sobre la crisis en la OSI de Donostialdea: "lo vivimos con preocupación y esperanza. Confío en que los esfuerzos vengan de todos los lados. Más que responsabilizades ahora habría que hablar de soluciones tanto oposición como Gobierno.