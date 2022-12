Boulevard Entrevista Nuria Lekue: "No descartamos nada, ni que siga el descuento de la gasolina ni que se quite" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 27/12/2022 08:55 (UTC+1) Última actualización: 27/12/2022 08:58 (UTC+1) El Consejo de Ministros decide hoy si quita el descuento, una información que la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia desconoce por completo. Escuchar la página Escuchar la página

Nuria Lekue, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia y vicepresidenta de la Confederación estatal, ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi para hablar de la nueva situación que se avecina con la eliminación del descuento de lo 20 céntimos por litro de gasolina.

Al parecer ese descuento va a ser historia a partir del 1 de enero y se volverá a pagar lo que indican los paneles de precios en las gasolineras si el Consejo de Ministros cumple con lo que los vienen anunciando desde hace semanas. Algunos conductores apuran ahora los litros hasta el final y otros ya están repostando para evitarse posibles colas.

Lekue se mostraba sorprendida por la falta de información que han tenido, "no tenemos ninguna información adicional, esto es sorprendente que los que hemos sido nombrados colaboradores no tengamos ninguna información de lo que va a pasar, es alucinante".

"Esta medida no se si debe ser generalista, eso lo tiene que hacer la administración, pero sí debe haber una coherencia. Efectivamente nosotros no descartamos nada, ni que siga la medida ni que se quite", añadía la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia.