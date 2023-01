Boulevard Entrevista Txikon: "Íbamos justos de aclimatación, pensaba que iba a venir el de la guadaña… no podía estar de pie" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 27/01/2023 11:29 (UTC+1) Última actualización: 27/01/2023 11:29 (UTC+1) Tras el ascenso al Manaslu el montañero Älex Txikon ha estado en Radio Euskadi donde ha contado como ha sido su última aventura, "el esfuerzo ha sido monumental; la sensación térmica era de 60 grados bajo cero". Escuchar la página Escuchar la página

El montañero vasco Alex Txikon llegó el martes a Euskadi del himalaya después del histórico ascenso al Manaslu, la octava cumbre más alta del planeta (8.163 metros de altitud).

Es histórico porque ha sido un expedición puramente invernal y sin la ayuda de oxígeno, algo que nadie había conseguido antes. Txikon lo había intentado antes en dos ocasiones, en 2021 y 2022, y esta vez sí ha sido posible e hicieron cima el 6 de enero en una ascensión exprés.

El montañero vasco decía en "Boulevard" estar satisfecho, pero algo contrariado, "estoy contento de estar en casa, pero a su vez como vacío después de haber conseguido algo perseguido durante tantos años. Creo que he estado más feliz otras veces que no hemos hecho cumbre".

Un hito así que ha costado conseguirlo, "hemos hecho dos de ocho en 13 años. He llegado machacado, más flojo, he perdido 5 kilos y es que el esfuerzo ha sido monumental".

Y como se esperaba con temperaturas realmente extremas "ha sido un ataque a cumbre muy duro. Las temperaturas arriba son más bajas y sobre todo el viento y la sensación térmica era de 60 grados bajo cero".

"Llega un momento que dices que no quiero sufrir más, te sientes tan vulnerable… que caiga aquí abajo y acabo seco. Íbamos justos de aclimatación, pensaba que iba a venir por detrás el de la guadaña… no podía estar de pie.Todo el agua estaba congelada, vi una burbuja en una cantimplora y pude beber y me recuperé un poco".

Alex Txikon ya tiene nuevos proyectos en mente: "Lo primero que piensas es que no vuelvo más, pero voy a Austria para una grabación y luego un viaje a Pakistán. Quiero centrar el tiro, tengo 41 años… e igual un par de expediciones más porque igual llega el día que ya no lo pueda contar".