Boulevard VIOLENCIA MACHISTA Ana Delgado, víctima de violencia machista: "Estoy viva y él en la cárcel. Me siento más fuerte" ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Publicado: 02/02/2023 10:07 (UTC+1) Última actualización: 02/02/2023 11:34 (UTC+1) Este jueves comienza en Pamplona el juicio contra el vecino de Azagra que intentó asesinar a su pareja hace dos años, golpeándola con saña en la cabeza y por todo el cuerpo con una barra de hierro. A las puertas del juicio, en "Boulevard" de Radio Euskadi han hablado con la víctima.

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Ana Delgado, indarkeria matxistaren biktima: "Bizirik nago eta bera kartzelan. Indartsuago sentitzen naiz"

Esta mañana comienza en Pamplona el juicio contra un vecino de Azagra, Santiago Martínez, acusado de intentar asesinar a su pareja, Ana Delgado, hace dos años, golpeándola con saña en la cabeza y por todo el cuerpo con una barra de hierro. Le llegaron a dar por muerta después de recibir una brutal paliza, pero logró sobrevivir, eso sí, con terribles consecuencias. "Estoy viva y él en la cárcel, en este momento me siento más fuerte". Ana consiguió sobrevivir, aunque con terribles secuelas.

El fiscal pide 14 años y medio de cárcel, y otros 10 años de libertad vigilada, y una indemnización de 75 000 euros para la víctima.

A las puertas del juicio, en "Boulevard" de Radio Euskadi han hablado con la víctima, Ana Delgado, escalofriante testimonio que deja helado a cualquiera. Dos años después confiesa que todavía vive con miedo. "Te voy a matar y ahí te voy a dejar muerta", recuerda Delgado. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de la mano de su agresor. Hoy por hoy dice sentirse con mucho miedo y con incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en el juicio. Eso si, lo tiene claro: "Quiero declarar lo que me ha hecho".

No hubo previa discusión. Delgado se encontraba en su habitación. Se estaba despertando y justo en ese momento le llamó una vecina por teléfono. "Solo pude contestar 'me va a matar, me va a matar… lo siento me va a matar', recuerda. "De inmediato cogió el palo de hierro y me desechó desde la cabeza hasta los pies", dice.

Ana es enfermera y trabajaba en la localidad riojana de Quel. Tras la agresión, le dieron la incapacidad total y necesita ayuda constante para realizar actividades básicas y cotidianas. "La agresión me ha cambiado la vida y me la ha roto. Tengo trastornos en la memoria, el brazo lo tengo mal y no puedo conducir y me cuesta ducharme. Camino muy despacito", señala Delgado. "Yo antes hacia deporte, nadaba, hacía footing", recuerda.

Gracias a su familia, su hermana, su madre, su hija-que es hija de una pareja anterior. Y los vecinos de Azagra que se han volcado con ella, Delgado va reconstruyendo poco poco su vida. "Antes tenía una hermana y ahora tengo otra. Ahora tengo una hermana distinta… hemos pasado momentos muy malos… es lo que hay. La vida nos ha traído esto… ", puntualiza su hermana ante los micrófonos de Radio Euskadi.

¿Quién es el agresor?

Santiago Martínez es vecino de Azagra y es profesor. La víctima señala que ella llevaba tiempo intentando separarse, y que la agredía psicológicamente, pero que jamás le había pegado. "Nunca te imaginas que te vaya a matar". Delgado recuerda que, durante aquella época, se quedaba en el lugar de trabajo a dormir, "porque tenía miedo". ël no quería separarse, "pero nadie pensábamos que iba a hacer semejante brutalidad".

A su agresor le ha dicho que "es un maltratador, un asesino", y le ha pedido que "tome conciencia". A las mujeres que se encuentran en su misma situación, por su parte, les ha recomendado que "que se vayan de casa y que pidan ayuda. Estos no saben cuándo van a actuar".

Tras dos años ha llegado el juicio. "Espero lo mejor del juicio", ha señalado, aunque confiesa que están muy nerviosos y con incertidumbre. "Tengo miedo de que me vuelva a hacer daño a mí y a mi familia", señala.

Delgado cree que hay que mirar hacia adelante: "Simplemente con salir al campo y ver la naturaleza, los árboles… eso me hace sonreír. Me ayuda a sentirme bien", señala. también reconoce que la ayuda de su familia, vecinos... ha sido primordial para seguir viviendo.