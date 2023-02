Boulevard Reportaje Cómo borrar nuestras cuentas de Internet desde una misma web Álex Padilla Publicado: 07/02/2023 13:45 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2023 14:07 (UTC+1) Se trata de una web que nos va a facilitar todo este proceso que se llama 'Just Delete Me'; unifica todas las posibles páginas o redes sociales en los que podamos tener una ficha o datos nuestros. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de la web 'Just Delete Me' 9:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Cómo borrar nuestras cuentas de Internet desde una misma web

Hoy en "Boulevard" de Radio Euskadi hemos descubierto la web con la que poder borrar nuestras cuentas o perfiles que tenemos creados en Internet y que no sabemos cómo hacerlo: 'Just Delete Me'.

Cada vez es más complicado encontrar un servicio o una página web que no nos exija registrarnos y tener que hacernos una cuenta. De hecho, de forma algo tramposa, muchas permiten 'iniciar sesión' o registrarse utilizando una red social o el correo de Gmail.

Lo que hace la web, en esos casos, es coger nuestros datos de dicha red social o servicio de correo y rellenar un formulario completo con toda nuestra información. Edad, sexo, lugar de residencia y hasta teléfono móvil, en un registro sigiloso del que muchas ocasiones no somos conscientes.

Borrar cada una de estas cuentas es algo muy tedioso, que además requiere que te acuerdes de los lugares que visitaste y es normal que tras años usando internet, existan multitud de empresas y páginas que cuenten con una ficha nuestra. Para borrarla requiere no solo recordar dicha web, sino bucear entre multitud de opciones y configuraciones confusas y liosas, diseñadas en muchas ocasiones para que precisamente no encuentres la forma de borrarte.

Hoy Álex Padilla nos enseña una web que nos va a facilitar todo este proceso, una página que se llama 'Just Delete Me'. Una web que unifica todas las posibles páginas o redes sociales en los que podamos tener una ficha o datos nuestros.