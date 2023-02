Entrevista Entrevista "Me preguntaban cómo iba vestida y cual era mi intención" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 08/02/2023 10:26 (UTC+1) Última actualización: 08/02/2023 10:26 (UTC+1) En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos hablado con Andrea Vitoria, una mujer que sufrió una violación hace año y medio. Escuchar la página Escuchar la página

¿Qué opinan de la ley del 'sólo sí es sí' las propias víctimas de agresión sexual?

La agresión sexual sufrida por Andrea Vitoria, como no podía ser de otra manera, la hundió emocionalmente y hoy es el día en el que ha dado un paso adelante con su música "mis letras son mi historia y me deshago claramente. Expreso todo lo vivido".

Se mostraba satisfecha por poder contar cómo está y se alegraba de la repercusión de su música "estoy muy bien, la canciones han tenido un boom mediático impresionante y creo que he ayudado a mucha gente".

Sobre el debate de la reforma del 'solo sí es sí' comentaba que "me da mucha pena y rabia. En todo esto la víctima no está al principio, lo que se impone es la política que predomina por encima de la víctima…".

En cuanto al rebajo de las condenas a los violadores y agresores sexuales por la aplicación de la ley decía que le "da mucha rabia. Puedes imaginar cómo está la víctima y ponerse en su situación te hace sentirte mal".

Ha sido duro ya que muchas veces, como recuerda Andrea, las propias víctimas tienen que justificarse "así es. Me preguntaban cómo iba vestida y cual era mi intención… además, algunos me decían que era para ganar fama, que me lo había inventado".

"A la ministra de igualdad le diría que tengan más en cuenta a la víctima, que tengan cuidado con qué se le pregunta"; Andrea Vitoria pedía que faciliten más la "ayuda psicológica para quien la necesite".