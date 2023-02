Entrevista 21 de febrero de 2023 Sira Rego: "Echamos de menos el no a la guerra y una vía diplomática para un alto el fuego" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 21/02/2023 09:39 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 09:46 (UTC+1) La eurodiputada de Unidas Podemos ha estado en "Boulevard" donde ha insistido que debe haber "escenarios para que se hable de la paz". Escuchar la página Escuchar la página

Esta mañana ha estado en el programa "Boulevard" la portavoz federal de Izquierda Unida y eurodiputada de Unidas Podemos Sira Rego.

En pleno aniversario de la guerra en Ucrania está de visita a Euskadi y se ha acercado a los estudios de Radio Euskadi para dar su punto de vista de la situación actual de la guera, "echamos de menos el no a la guerra y una vía diplomática para un alto el fuego. La guerra nos castiga de diferentes formas, la covid, la crisis posterior; la tensión de movilización está puesto en otro lugares".

"Seguimos insistiendo en que es imprescindible escenarios para que se hable de la paz, para nosotros lo es. Creemos que es un elemento central y que debería estar en la agenda", añadía.

En cuanto a la propuesta de diálogo de China comentaba que "ponemos la atención en todas las iniciativas, también en la de la ONU, la de Luna Da Silva… creemos que hay que explorar todas las iniciativas para reactivar la vía diplomática".

Su formación reivindica el "no a la guerra" mientras que el Gobierno español del que forma parte presta tanques a Volodímir Zelenski, "formamos parte de una colación de Gobierno y hay aspectos por nuestra propia trayectoria que no compartimos, estamos en contra de la guerra porque pensamos que tiene que haber otras vías, aunque no siempre es sencillo".

Sobre el último anuncio de dar toda la munición que se tenga a Ucrania insiste que "la vía belicista no la compartimos".