Entrevista Entrevista Txasko: "El Gobierno español ha rechazado su presencia en la Fundación 3 de Marzo" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 03/03/2023 09:04 (UTC+1) Última actualización: 03/03/2023 09:04 (UTC+1) Han pasado 47 años de la masacre del 3 marzo en la que la Policía asesinó a tiros a cinco trabajadores en el barrio gasteiztarra de Zaramaga. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Andoni Txasko. Foto: EITB Media 6:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La actualidad mira hoy a Vitoria-Gasteiz ya que durante todo el día instituciones, partidos y asociaciones van a recordar a los cinco trabajadores muertos a tiros de la Policía hace hoy 47 años.

Este año además se da una peculiaridad ya que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a probar su participación en la fundación '3 de Marzo'; Gobierno Vasco y la Diputación alavesa también han confirmado presencia.

Andoni Txasko, es portavoz de la 'Fundación 3 de Marzo', y uno de los heridos tras recibir una brutal paliza por la Policía, "esta fecha de por sí ya es muy emotiva no solo por los 5 obreros asesinados… sino por la solidaridad recibida por todo Euskal Herria y parte de Estado. Esta fecha es especialmente relevante y las reivindicaciones es el mejor homenaje por aquellas personas que lucharon por unas condiciones dignas".

El Obispado no se ha pronunciado y "el Gobierno español ha rechazado su presencia en la Fundación, no sabemos cómo lo valorarán más adelante" Txasko añadía que "el perdón es algo muy personal que se puede dar, sincero o no, pero pedimos que el Estado reconozca la atrocidad que cometió en aquel momento y se haga cargo".