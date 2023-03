Entrevista Reportaje Testimonio de una mujer que intentó suicidarse: 'Mi madre y profesionales me ayudaron; ahora soy más feliz' Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 14/03/2023 09:47 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2023 10:25 (UTC+1) En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos hablado con Dolores, una mujer intentó suicidarse con 22 años y que hoy cuenta su experiencia y de cómo ha logrado "ser una persona mucho más feliz". Escuchar la página Escuchar la página

En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos hablado con Dolores, una mujer intentó suicidarse.

En 2022 hubo un veinte por ciento más de suicidios que el año anterior y las tentativas subieron especialmente entre los jóvenes de entre 13 y 29 años. En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos hablado con Dolores, una mujer intentó suicidarse con 22 años.

Ahora tiene 34 años y contaba como comenzó con episodios de ansiedad, tristeza profunda hasta que intentó suicidarse un día de noviembre... "empecé con síntomas de ansiedad, sentimientos de mucha tristeza e ideas de muerte también. La primera vez que me ocurrió me asusté mucho. Pensaba en un paso de peatones que si cruzo ahora me atropellan y se acaba todo. Y a partir de ahí dije que no podía seguir viviendo así".

Ella avisó a una amiga de lo que iba a hacer y eso fue lo que le salvó la vida porque recibió la ayuda que necesitaba.

A ella le sirvió algo que le dijeron durante sus semanas de ingreso en la planta de psiquiatría, que lo que le estaba pasando era un síntoma, no algo inevitable, "dije, esta no soy yo, es simplemente un estado en el que estoy y se pasará y a eso me aferré".

Después ha tenido el apoyo incondicional de su madre y de los profesionales que le han ayudado en todo este proceso. Ha pasado por dos episodios depresivos graves y ha tenido en más de una ocasión ideas de muerte, pero el trabajo con la psicoterapia le ha ayudado. Ahora ella dice ser otra persona completamente distinta, "me han ayudado, me han hecho cambiar totalmente y ser una persona mucho más feliz".