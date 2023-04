Boulevard Crónica Sestao apoya a Isabel, una mujer que no puede entrar a su casa porque el inquilino no se quiere ir Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 28/04/2023 07:58 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2023 07:58 (UTC+2) El jueves muchos sestaoarras se concentraron frente al piso como muestra de apoyo y de protesta. Calculan que todo el proceso, juicio incluido, puede alargarse hasta septiembre. Escuchar la página Escuchar la página

Concentración en Sestao. Foto: EITB Media

Isabel, de 83 años, es vecina de Sestao y quiere vender su piso de la localidad para poder costearse la estancia en una residencia, pero tiene un problema: la persona a la que le alquiló la propiedad durante años no la quiere abandonar, y lleva diez meses sin pagar.

Ha vivido toda la vida en el barrio Primero de Mayo de Sestao y hace ocho años comenzó a alquilar su piso; nunca había tenido ningún problema hasta el año pasado cuando decidió que no quería ampliar el contrato de alquiler a los inquilinos.

Dos se marcharon, pero uno no quiso y decidió quedarse y que, si se tenía que ir, lo tendría que decir un juez. Sigue viviendo en el piso, pero no paga desde julio del año pasado. Todo esto hace que Isabel no pueda vender su propiedad y pagarse una residencia.

Por todo eso, los vecinos y vecinas de Sestao, unos 50, se acercaron a mostrar su apoyo, y también su indignación. Quieren que la persona se marche del piso, incluso hay alguno que ha vivido la situación en sus propias carnes.

Hay mucha impotencia porque dicen que ninguna institución les ayuda. Loli, prima de la afectada, asegura que la semana que viene comenzará una sentada frente al piso.