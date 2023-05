Boulevard Reportaje Gana el triatlón de Ibiza y al recoger la medalla intentan quitarle la ikurriña Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 18/05/2023 08:56 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2023 08:56 (UTC+2) Miembros de la organización del Campeonato del Mundo de Triatlón en Ibiza intentaron quitarle la ikurriña que lucía el ganador Josetxo Mujika. Escuchar la página Escuchar la página

Josetxo Mugika en el podio de Ibiza. 1:16 min

Gana el triatlón de Ibiza y al recoger la medalla intentan quitarle la ikurriña

El pasado fin de semana Josetxo Mujika ganó el triatlón de larga distancia de Ibiza, una competición internacional de renombre.

Sucedió en la entrega de premios del Campeonato del Mundo de Triatlón de larga distancia que se celebró enla discotec Pachá cuando Josetxo Mujika de 66 años estaba en el podio esperando a que le entregaran la medalla de oro.

El alcalde de Ibiza acababa de entregar el bronce y la plata, Josetxo se acaba de cubrir los hombros con la ikurriña cuando por detrás del podio entró en escena un miembro de la organización que tiró de su bandera intentando quitársela.

Josetxo habló con la organización y le recordaron que representaba a España y que si no se quitaba la ikurriña no habría medalla. Josetxo no lo hizo y finalmente cuando el miembro de la organización se dio la vuelta el alcalde le tocó con la medalla mientras el de Zumarraga levantó con orgullo la ikuriña



El gesto de la organización ha levantado una fuerte polémica en redes.