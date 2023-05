Boulevard Reportaje ¿Rafa Nadal jugador de remonte? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 19/05/2023 12:48 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2023 12:48 (UTC+2) El tenista, que ha anunciado que se retira temporalmente, jugó y probó el remonte junto al mítico pelotari Koteto Ezkurra. Escuchar la página Escuchar la página

El tenista Rafa Nadal ha anunciado que se retira temporalmente; su idea es regresar el año que viene en la que se intuye será su última temporada.

Ahora se toma una pausa para recuperarse de las muchas lesiones que ha tenido últimamente, y de las que no termina de recuperarse, "no voy a estar en Roland Garros, es una decisión que toma mi cuerpo, no jugaré en los próximos meses".

Es in tenista muy querido, también por uno de nuestros deportistas, el remontista Koteto Ezkurra con el que ha coincidido, "lo conocí en 2010, estuvo cerca de Vitoria porque tenía problemas con la rodilla y vino a Galarreta; jugó a remonte, estuvo probando… decía ¿Cómo podéis jugar a esto?".