Boulevard Elecciones 23J 'Me quiero librar de hacer mesa electoral, ¿Cómo puedo hacerlo?' Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 30/05/2023 09:58 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2023 09:58 (UTC+2) Aunque presentemos alegaciones hasta principios de julio no se sabrá si podemos irnos de viaje si nos toca hacer mesa electoral. Casarse o ser familiares de segundo grado en la boda nos podría librar.

Tras anunciar Pedro Sánchez la fecha de las proximas elecciones generales en plenas vacaciones (23 de julio), la pregunta que se hace la gente ahora es... ¿Y si me toca mesa electoral y tengo un viaje, me puedo librar?

Pues en principio no, ya que la ley no recoge este supuesto para librarse de estar en la mesa, pero no todas las puertas están cerradas porque la Junta Electoral tiene la última palabra, así que lo que se puede hacer es una vez recibamos la notificación que será del 24 al 28 de junio mandar toda la documentación del vuelo o la reserva programada y esperar a la resolución de la junta a ver si hay suerte.

Así que en el caso de que contratemos un viaje para esas fechas es conveniente que tengamos un seguro de cancelación y que la reserva se haya hecho antes de que llegue la convocatoria. Tendremos 7 días para presentar alegaciones y la Junta Electoral tendrá 5 días par resolver.

Así que hasta principios de julio no se sabrá si podemos irnos de viaje o no.

¿Y una boda?

Otro supuesto puede ser que tengamos una boda u otra celebración familiar inaplazable el 23 de julio. En este caso la ley es muy clara y nos podríamos librar siempre que seamos protagonistas del evento o familiares de segundo grado. El resto no se puede escusar, la instrucción 6/2011 lo deja claro y es en balde que presentemos alegaciones.

Y el voto por correo tampoco exime de que cumplamos con la obligación de participar en la mesa electoral.