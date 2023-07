Boulevard Reportaje Si no hay acuerdo para formar gobierno… ¿Cuándo serán las próximas Elecciones Generales? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 24/07/2023 10:42 (UTC+2) Última actualización: 24/07/2023 10:42 (UTC+2) Si no llegan los acuerdos para formar gobierno podríamos tener nuevas Elecciones Generales en las Navidades de 2023 Escuchar la página Escuchar la página

Tras no haber una mayoría absoluta en las Elecciones Generales del 23J ahora todo es un galimatías; lo básico y práctico que hay que saber es que si no hay acuerdo habrá nuevas elecciones y no en cualquier fecha ya que podríamos hablar de las Navidades.

El reglamento establece que si no hay acuerdo se tienen que convocar en dos meses máximos a partir de la primera votación fallida del debate de investidura y se cree que podría ser el jueves 7 o viernes 8 de septiembre.

Si sumamos dos meses sería el 8 noviembre y con los 47 máximos para que se celebren elecciones las cuentas llevan al 25 o 26 de diciembre... y el domingo anterior es el día 24.

El calendario

Este sábado se suma el voto extranjero.

El 8 de agosto se proclaman oficialmente los resultados resueltos todos los recursos. A partir de ese día los diputados deben ir a acreditarse (Tienen 3 días).

Segunda fase en agosto

El jueves día 17 se constituyen las Cortes.

El lunes día 21 empieza la ronda de contactos de los portavoces en la Zarzuela.

El día 24 acaba en plazo para formar grupos en el congreso, es decir, el último trámite para poder fijar el pleno de investidura.