Boulevard Entrevista Séptimo motorista que pierde la vida en las carreteras guipuzcoanas ¿Hay solución? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 01/08/2023 11:05 (UTC+2) Última actualización: 01/08/2023 11:05 (UTC+2)

En Radio Euskadi hemos informado del fallecimiento de un motorista azpeitiarra en la Nacional 634 a su paso por Getaria. Perdió la vida tras caer y colisionar contra otro vehículo.

Se trata del séptimo motorista que pierde la vida en las carreteras guipuzcoanas en lo que va de año, cinco hasta el 26 de julio según los datos oficiales facilitados por el Gobierno Vasco. El año pasado las víctimas mortales fueron 14 y 17 en 2022.

Joaquín Zabalza, vicepresidente del Real Moto Club de Gipuzkoa, decía en "Boulevard" que "tenemos que estar implicados todos instituciones, conductores... concienciar un poco a todos. Tenemos críticas, y tendríamos que hacer también un mea culpa, las motos son lo que son. No veo una solución fácil, pero si no nos involucramos todos no es fácil".

Piden a la administración un mayor esfuerzo para, entre otras cosas, reparar las carreteras en mal estado, pero también medidas concretas para una mejor covivencia entre los vehículos de dos y cuatro ruedas. Se podrían aplicar medidas como las que se adoptan en otros países, como espacios reservados para los motoristas en caso de retenciones, unos pasillos propios.