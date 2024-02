Boulevard Reportaje Presos y ancianos se juntan para hacerse compañía Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 07/02/2024 11:01 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2024 11:01 (UTC+1) "No me juzga, me da consejos y como no tengo familia aquí… me recuerda a mi abuela", afirma uno de los presos en "Boulevard". Escuchar la página Escuchar la página

El proyecto de inserción para personas privadas de libertad nació en los años 90 en el seno del colectivo ADSIS Bestalde.

Mathieus, Abraham y David cumplen condena en una cárcel de Álava y José Luis, Trini y Mari Paz viven en la residencia de mayores Aspaldiko de Portugalete.

Un día a la semana se juntan en Portu para acompañarse en un proyecto que es bueno para todos. Uno de los presos afirmaba Radio Euskadi que estaba contento porque "no me juzga, me da consejos y como no tengo familia aquí… me recuerda a mi abuela".