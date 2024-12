Entrevista Periodista y escritora Cristina Fallarás: "Tú no puedes decir en presente mi marido me pega porque llegas a casa y te mata" EITB Media Publicado: 11/12/2024 10:12 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2024 10:22 (UTC+1) La autora de "No publiques mi nombre" ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi para hablar de su última publicación y de todo lo que ha rodeado a este libro. Critisina Fallarás. Foto: EITB Media 27:11 min Whatsapp

La periodista y escritora Cristina Fallarás decidió publicar todos los testimonios de mujeres víctimas de violencia de género en formato libro como herramienta de lucha contra el maltrato a las mujeres al temer que pudiera perder todo el material acumulado durante tanto tiempo.

Este libro recopila parte de esos testimonios como una forma que no se olviden; es un libro para romper el silencio contra la violencia sexual, "tú no puedes decir en presente mi marido me pega porque llegas a casa y te mata; no puedes decir mi jefe me acosa sexualmente porque llegas a la empresa y te han echado".

Ante esta situación Fallarás decidió que los testimonios debían ser anónimos porque "teníamos que protegernos. Los relatos contra la violencia se estaban volviendo contra nosotras porque poníamos el cuerpo y la identidad".