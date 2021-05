09/05/2021 11:39 Crónica del Fin de Semana GOBIERNO VASCO Elorza: "No nos satisface el encaje actual en Europa de regiones como la nuestra" EITB MEDIA La secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco afirma que sería más democrático y legítimo que "regiones como Euskadi tuvieran un mayor papel en la Unión Europea". Escuchar la página Escuchar la página

Marian Elorza, secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, afirma que la carta firmada por 15 regiones europeas con competencias legislativas-RLEG, y entregada a las instituciones europeas está enmarcada en el debate en torno a "cuál debe ser el encaje de quienes ostentamos competencias legislativas y a menudo representamos realidades nacionales, en la arquitectura institucional". Afirma Elorza que el encaje actual no les satisface, pues no asume que cuando en Europa se habla de competencias compartidas, se comparten no con los estados, sino con este tipo de territorios. Sería por tanto "más democrático, legítimo, que tuviéramos un papel en esa Europa" que precisa de la aportación de todos los niveles de gobierno.

Considera, así, Elorza, que ante la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa, no concibe que deje de abordarse una reflexión honesta sobre el encaje de estas regiones.

Entrevistada en Radio Euskadi, Elorza se ha referido a la posición que ostenta Euskadi a nivel de acción exterior y a los posibles cauces abordables de cara a obtener posiciones de liderazgo en el campo internacional. Uno de ellos es el de reclamar tener voz en las decisiones que atañen a aquellos ámbitos de la competencia propia. Señala también la relevancia en la participación en diferentes redes sectoriales, a lo que cabe añadir el diálogo con las instituciones europeas.

En lo que se refiere a las relaciones estratégicas con otros miembros europeos, Elorza señala la relevancia de lo cercano, y un trato permanente con Nueva Aquitania, y con regiones como Flandes, Baviera, Gales o Córcega, con quien Euskadi ha firmado recientemente un memorándum de colaboración.

Respecto a la consolidación de la marca Euskadi-Basque Country, señala Elorza que "cayó de pie, cayó bien" cuando arrancó hace dos legislaturas, y que más allá del uso institucional, son cada vez más los agentes que utilizan la marca en su acción exterior. Prevé que esta legislatura se le dará "una vuelta de tuerca más" a la marca y que elaborarán un plan de acción específico.