06/11/2021 11:57 Crónica del Fin de Semana RADIO EUSKADI PNV y PSE reconocen que será difícil un acuerdo presupuestario con alguno de los partidos de la oposición Ane Goñi | EITB MEDIA EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP-CS, creen que la actitud negociadora del Gobierno es una pose y critican sus formas. El miércoles, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se reúne con los grupos de la oposición para tratar de lograr apoyos a los presupuestos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iker Casanova (EHBildu) e Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) durante su intervención 55:09 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

PNV y PSE, partidos que gobiernan en coalición en el Ejecutivo vasco, mantienen su voluntad de diálogo y mano tendida a la oposición. El jeltzale Aitor Urrutia ha pedido a la oposición "que muestre también cintura política". El socialista Ekain Rico dispuesto a "ensanchar los acuerdos", pero ha lamentado que la oposición "no está haciendo una lectura real de los presupuestos". Asimismo, el parlamentario del PSE se ha comprometido a revisar todas las enmiendas de las tres coaliciones y espera que "no se presenten enmiendas de máximos para luego quejarse de no llegar a acuerdos".

Desde la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP-CS han sido muy críticos con las formas y los tiempos utilizados. Iker Casanova ha reconocido que "no cree que el gobierno tenga voluntad de diálogo, porque no ha guardado ni las formas ni los tiempos". También Iñigo Martínez de Elkarrekin Podemos IU ha lamentado "el tiempo escaso" que les han dado para analizar las cuentas. El popular Carmelo Barrio, por su parte, ha denunciado que "PNV y PSE están en una pose", porque si hubieran querido negociar "tendrían que haber hecho las reuniones antes de presentar los presupuestos".

En este contexto, PNV y PSE han vuelto a ensalzar el proyecto presupuestario en el que ocho de cada diez euros irán destinados a políticas sociales, al mismo tiempo que han recordado la importante inversión prevista. La oposición ha puesto en duda estas afirmaciones. Elkarrekin Podemos IU ha adelantado que en la reunión del miércoles pedirán que "las 4000 personas que reforzaron los servicios de Osakidetza durante la pandemia se reincorporen". EH Bildu va a "plantear problemas y propuestas de resolución", aunque reconoce que con la mayoría absoluta del gobierno no se pueden plantear medidas que den "la vuelta al presupuesto como a un calcetín". PP-Cs va a incidir en "ejecutar las inversiones previstas en el Plan Berpiztu".