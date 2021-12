12/12/2021 10:47 Crónica del Fin de Semana CATALUÑA Mireia Vehí: "Hay que recuperar la agenda por el referendum en Cataluña" ANE GOÑI. EITB MEDIA La diputada de la CUP cree que la Mesa de Diálogo entre el Govern catalán y el Gobierno de España no está dando frutos y que es necesario recuperar la vía del referendum. Escuchar la página Escuchar la página

Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso de los Diputados, da por fracasada la Mesa de Diálogo entre el Govern catalán y el Gobierno de España. Cree que este foro "no va a ningún sitio" y aboga por el referendum. Recuerda Vehí que en el acuerdo de investidura ya se plasmaba ambas estrategias: la de ERC con la Mesa de Diálogo y la de la CUP con un nuevo referendum. En este sentido, la diputada catalana ha denunciado el cansancio de la ciudadanía que se encuentra " con un muro" con el estado. Vehí lamenta que "no haya salidas" y que no se pueda "resolver esto votando de forma normalizada".

En otro orden de cosas, la diputada de la CUP ha reconocido temer que en las próximas elecciones generales la derecha y la ultraderecha sumen para gobernar. Advierte de que Ayuso está mostrando el camino y lamenta que la "izquierda no ofrezca una alternativa viable". Vehí ha arremetido contra Unidas Podemos por apoyar la renovación del Tribunal Constitucional "votando a un juez de extrema derecha". Por ello, considera Mireia Vehí, que en la política española "no existe reforma posible".