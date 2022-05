Crónica del Fin de Semana TURISMO EUSKADI Hurtado: "Los datos de entrada de turistas en Semana Santa son muy positivos, volvemos a cifras prepandemia" ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 22/05/2022 10:26 (UTC+2) Última actualización: 22/05/2022 11:29 (UTC+2) El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, cree que después de dos años difíciles, la tendencia es positiva. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco 24:52 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Javier Hurtado: "Aste Santuko turista datuak oso positiboak dira, pandemia aurretiko datuetara itzuli gara"

Entrevistado en Crónica de Euskadi Fin de Semana, en Radio Euskadi, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco Javier Hurtado ha reconocido que los datos publicados por el Eustat sobre la entrada de turistas a Euskadi en Semana Santa, son "muy positivos". Javier Hurtado ha insistido en que después de "dos años difíciles", se ha registrado un incremento de visitantes del 4,3% con respecto a 2019. El consejero ha insistido en que "el sector lo ha pasado muy mal", pero ha insistido en "su fortaleza".

En cuanto al comercio, Hurtado ha recordado que el "2 de junio arranca una nueva campaña" de Euskadi bono Dendak, para la que se han destinado cinco millones de euros, que se ampliarán porque son "muchos los comercios que se están adhiriendo". Estos bonos, permitirán, ha dicho el consejero "impulsar el consumo", en el pequeño comercio, castigado por la pandemia y ahora también por la crisis generada por la guerra de Ucrania. Javier Hurtado ha destacado también la partida de 15 millones de euros que su departamento destinará al "subsector del textil y el hogar".

Sobre la decisión del TSJPV de anular las restricciones del Gobierno Vasco en la hostelería durante la pandemia, Hurtado no ha desvelado si el ejecutivo recurrirá la decisión, porque "compete al Departamento de Gobernanza" tomar la decisión. No obstante, ha querido aclarar que en Euskadi "no se han impuesto más restricciones" que en otros lugares y ha destacado las ayudas concedidas al sector.