Crónica del Fin de Semana Entrevista en Radio Euskadi Patxi López: "Un acuerdo de gobierno entre PNV y EH Bildu no sería mejor que el actual entre PNV y PSE-EE" ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 29/05/2022 08:58 (UTC+2) Última actualización: 29/05/2022 09:14 (UTC+2) El diputado socialista por Bizkaia y lehendakari pone en valor el actual acuerdo de gobierno entre jeltzales y socialistas por ser transversal y representar más en la sociedad vasca.

Entrevistado en Crónica de Euskadi Fin de Semana, el diputado socialista en el Congreso de los Diputados y lehendakari, Patxi López, ha reconocido que "la aritmética les daría" a PNV y EH Bildu para pactar y gobernar. Sin embargo, cree que ese acuerdo "no sería tan bueno" como el actual, entre jeltzales y socialistas.

Patxi López ha explicado que para él, "pactar entre nacionalistas o gente de izquierdas suma", pero "tiene menos valor político" que pactar entre diferentes. Es por ello que piensa que estos "pactos transversales representan más" en la sociedad vasca. En el futuro escenario electoral, el lehendakari Patxi López se ha mostrado convencido de que "habrá más lehendakaris socialistas".

Sobre Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, López ha ensalzado su figura. "A mí me gusta Eneko", ha dicho, y ha puesto en valor que "defienda sus posiciones políticas sin callarse", siempre sin descuidar el acuerdo de gobierno con los socialitas, que da estabilidad institucional a Euskadi.

Sobre los acuerdos que el Gobierno español ha alcanzado con EH Bildu para obtener su apoyo en el Congreso, el diputado socialista por Bizkaia insiste en que el Ejecutivo tiene que sacar adelante sus iniciativas. Ha subrayado que "si hay partidos que se niegan a llegar a ningún acuerdo", el Gobierno tiene que buscar formaciones que permitan sacar adelante las políticas que necesita este país. "Me parece perfecto", ha dicho, que Bildu se haya prestado a sacar adelante esas medidas.

Al PP, en cambio, le acusa de seguir "instalado en el 'no' a todo" y lamenta que "con Feijó no esté siendo diferente". Patxi López acusa también a los populares de "bailar el agua a la ultraderecha", permitiéndole influir e incluso gobernar en Castilla y León. Se ha mostrado "muy preocupado" porque "no son de ultraderecha, son fascistas".

Patxi López descarta un adelanto electoral y cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura.