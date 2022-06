Crónica del Fin de Semana ENTREVISTA "El PSE no defenderá un nuevo estatus que nos traería a épocas pasadas" Publicado: 19/06/2022 10:13 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2022 10:13 (UTC+2) El Secretario General de los socialsitas vascos, Eneko Andueza, también ha descartado formar parte de un bloque de izquierdas con EH Bildu "que en realidad es un bloque soberanista" algo que ha calificado como "un invento" Escuchar la página Escuchar la página

El Secretario General del PSE, Eneko Andueza, ha asegurado que su partido "no estará en aventuras que desestabilicen las instituciones. Estaremos en la estabilidad y la convivencia. No alimentaremos ningún tipo de gobierno que genere rupturas.

Ante la propuesta de EH Bildu de crear un bloque de izquierdas, el líder socialista ha añadido la iniciativa "es legítima", pero que en realidad lo que está proponiendo "es un bloque soberanista" algo "en donde no estaremos".

Preguntado por la propuesta del PNV de crear un nuevo estatuto vasco, Andueza ha asegurado que los jeltzales "están en su perfecto derecho si quieren abrazarse a EH Bildu, pero el PSE no va a estar ahí. No vamos a defender un nuevo estatus que nos traería a épocas no tan lejanas" donde "un señor que se apellidaba Ibarretxe contribuyó a romper el país en dos".

Preguntado por las últimas declaraciones de la consejera de Salud, Gotzone Sagarduy, Andueza ha añadido que "situó el debate en unos términos que no eran los correctos". Ha afirmado que desconocía lo que iba a declarar la consejera "si lo hubieramos sabido le hubieramos dicho que no contara con los socialistas para eso". Andueza cree que la polémica generada se debe "a un error de comunicación" que "no atiende al espíritu del acuerdo de gobierno".

Cuestionado por los comicios andaluces, ha afirmado que tiene "la esperanza" de que el PSOE gane las elecciones. Ha criticado al PP "porque Vox le está marcando el ritmo. "El original, vox, se puede comer a la copia, le PP, y se está corriendo un gran riesgo. El PP está siendo bastante irresponsable".