Crónica del Fin de Semana PILAR GARRIDO "El Gobierno está desmantelando Osakidetza. No puede decir que hace las cosas bien, la ciudadanía lo sufre" A.I. Publicado: 19/02/2023 11:04 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2023 13:28 (UTC+1) Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi, anima a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas por los sindicatos para el sábado en las capitales vascas para defender la sanidad pública.

Pilar Garrido, en los estudios de Radio Euskadi. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Pilar Garrido: "Jaurlaritza Osakidetza desegiten ari da, eta herritarrek pairatzen dute hori"

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso Pilar Garrido considera que el Gobierno Vasco está "desmantelando" Osakidetza y llevando a cabo "un proceso de privatización de la sanidad pública, que es el modelo del PNV". Asegura que "algo tendrá que hacer el Gobierno Vasco, no puede decir que hace las cosas bien cuando la ciudadanía estamos sufriendo en nuestras carnes la inseguridad de ir a un médico que no te atiende, o no hay citas…". Anima a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas por los sindicatos.

Además ha dicho "desconfiar" de la reforma fiscal que propone el Gobierno Vasco porque "no va a plantear que los que más tengan más paguen, y va a recaer en los trabajadores".

Sobre las elecciones municipales y forales de mayo, espera que pronto EQUO, con quien ya están en conversaciones, se sume a la coalición entre Podemos Euskadi-Ezker Anitza y Alianza Verde, y asegura que "saldrán a ganar" pese a las expectativas pesimistas del Sociómetro del Gobierno Vasco sobre intención de voto.

También se ha referido a la reforma de la ley conocida como la "ley del solo sí es sí": espera llegar a un acuerdo con el PSOE para presentar una propuesta conjunta, de todo el gobierno, aunque se muestra cauta en cuanto a los efectos de esta, ya que "siempre queda un margen de interpretación para los jueces", ha dicho, por lo que podrían no evitarse todos los casos de rebajas de penas a agresores sexuales. "Intentaremos achicar esa grieta", afirma, pero apuesta también por una cada vez mayor inversión en la formación en género de los jueces y juezas.

Pilar Garrido ha respondido, a su vez, a las declaraciones del presidente del EBB del PNV Andoni Ortuzar en un medio, en las que calificaba a Podemos como "lo peor de la política junto con C's y VOX". Las tacha de palabras "muy desafortunadas" y añade que "lo peor de la política es cómo está ahora Osakidetza".