29/09/2021 14:16 Distrito Euskadi DISTRITO EDITORIAL Jesús Loza: "Me han dicho muchas veces que me ponga a escribir" Escribir no, al menos de momento, pero Jesús Loza Aguirre comparte con la audiencia de Distrito Euskadi uno de sus libros de cabecera: 'El Médico' de Noah Gordon (1986). Su recomendación es la excusa perfecta para recuperar momentos de la vida del político socialista y médico alavés.

'El Médico', el best seller del escritor estadounidense Noah Gordon, es la novela que Jesús Loza recomienda a la audiencia de Distrito Euskadi. "Me gustó en el fondo y en la forma", cuenta. Mientras recordamos parte del contenido y de la búsqueda de Rob J. Cole, su protagonista, aprovechamos para reunir pasajes de la vida de Loza.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en Hematología y Hemoterapia, Jesús Loza se ha dedicado, sobre todo, "a la trombosis y a enfermedades como la hemofilia" durante sus años de ejercicio. En la elección de especialidad tuvo mucho que ver el profesor López Barroso, con quien coincidió en su quinto año de carrera. Hoy, ya jubilado, reconoce que no echa de menos "ni el hospital, al que he querido mucho, ni la vida política, a la que he dedicado tantos años". Ha sido concejal, diputado, viceconsejero, Comisionado para la Convivencia... pero si tiene que elegir un momento, se remite al Parlamento Vasco, entre los años 2009-2011, "con el final de ETA y la reinserción a través de la 'Vía Nanclares', quizá es el tiempo en el que me he sentido más útil".

Hablando de utilidad, Loza confía en que los aprendizajes de la pandemia -que le pilló "por sorpresa" trabajando en el Hospital Universitario de Araba- sirvan para "dignificar la salud pública y poner en valor la Atención Primaria, la base de toda la Medicina".