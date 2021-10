15/10/2021 17:24 Entrevistas ARTE Dario Urzay: "Creo que soy un gran desconocido en Euskadi" "¿Qué puede conocer la gente aquí de todo lo que he hecho?", se pregunta Dario Urzay. El flamante premio Gure Artea en la categoría 'Reconocimiento a la trayectoria artística' visita Distrito Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Dario Urzay "encarna, como pocos, al pintor de la época que le ha tocado vivir". Así lo han destacado las y los miembros del jurado de los premios Gure Artea, los galardones más importantes en el ámbito de las artes plásticas y visuales en Euskadi. El artista bilbaíno ha sido distinguido en la categoría Reconocimiento a la trayectoria artística.

Urzay ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales, su obra forma parte de colecciones de importantes museos y su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones como el Premio Nacional de Arte Gráfico (2005). El pintor, fotógrafo y artista plástico considera, no obstante, que sigue siendo un gran desconocido en su tierra. "¿Qué puede conocer la gente aquí de todo lo que he hecho?", se pregunta. Su última exposición individual en Bilbao nos remite, de hecho, a 2001: "A veces digo que me he movido demasiado y por eso salgo un poco borroso en la foto" aunque institucionalmente -reconoce- sí ha tenido presencia en Euskadi. Urzay lanza un guiño anunciando, además, que "puede que esté en camino algo..."

Más confesiones | Recibir el premio a su trayectoria le ha hecho pensar que "la gente que tiene 30-35 años no tiene ni idea de lo que he hecho". Para paliar ese posible desconocimiento hace dos meses se ponía manos a la obra: "Me ha dado por abrir una cuenta en Instagram y empezar a colocar mi biografía, a base de meter 10-12 obras de año por año". Aún va por el 2007, dice entre risas.