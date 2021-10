18/10/2021 18:13 Entrevistas LITERATURA Alaitz Leceaga: "No siento la presión del mundo editorial, escribo a mi ritmo y sobre lo que me interesa". Conmemoramos el 'Día de las Escritoras' junto a la bilbaína Alaitz Leceaga y su nueva propuesta: 'Hasta donde termina el mar', Premio de Novela Fernando Lara 2021. Escuchar la página Escuchar la página

"La mañana amaneció tranquila. Era uno de esos días en los que parece que nada importante va a suceder, uno de esos cientos de días normales que llenan nuestra vida entre los momentos determinantes que deciden nuestro destino. El cielo estaba despejado y tenía ese tono azul brillante que tienen los primeros días de octubre, cuando el recuerdo del verano todavía flota en el aire. Nada hacía presagiar lo que sucedería después".

Son las primeras líneas de 'La tempestad' capítulo con el que se abre la primera parte de 'Hasta donde termina el mar' (Editorial Planeta), la última novela de la bilbaína Alaitz Leceaga. Una historia sobre secretos familiares, venganza y el poder redentor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la Costa de Bizkaia, tierra de leyendas en la que aún se oye hablar de sirenas -leemos ya en su solapa.

El mar, la fuerza del Cantábrico, es uno de los grandes protagonistas de la historia. Entrevistada en Distrito Euskadi, Leceaga ha explicado con detalle qué le llevó a escoger el pueblo costero de Ea como escenario de su obra. Recuerda, asimismo, que parte de la novela fue escrita en confinamiento y que los lugares en los que se desarrolla la trama le permitieron "viajar y ser libre, de alguna manera".

Autora "metódica" confesa, Alaitz Lecega asevera que pese a haber publicado tres novelas desde 2018 no siente la presión del mundo editorial: "escribo a mi ritmo y siempre sobre cosas que me interesan, temas que en ese momento me apetece escribir".