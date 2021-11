09/11/2021 16:31 Distrito Euskadi DE LO QUE TAMBIEN SE HABLA Buscando a Leo en el mapa de las estrellas El astrofísico Fernando Jauregui y la red de aficionados Astronavarra proponen un rediseño de las constelaciones para facilitar su reconocimiento y localización a simple vista en el firmamento Escuchar la página Escuchar la página

Distrito Euskadi se puso el reto de identificar, a simple vista, y con la única ayuda de un planisferio, a la constelación de Leo. Sin embargo, y a pesar de que las condiciones climatológicas eran perfectas, no pudimos trazar la figura de ningún león en la bóveda celeste. Llegamos, no más, a algo parecido a un ratón. Para nuestra sorpresa (y alivio), no hemos sido los únicos en fracasar en el intento. Nos lo ha confirmado el astrofísico del planetario de Pamplona Fernando Jáuregui. Y es que los astrónomos de la antigüedad no lo pusieron muy fácil cuando comenzaron a pintar figuras en el firmamento. Quizás fuera porque el objetivo de dar forma y naturaleza mística a las estrellas no era otra que permitirles entender el funcionamiento del clima, las estaciones o las estrellas, además de encontrar una forma de guiarse a la hora de viajar.

Pero hoy, miles de años después, los aficionados a la astronomía vemos como ni la constelación de Leo es un león, ni la de Acuario se asemeja a un señor mitológico que vierte agua de un cántaro. Y por eso, científicos como Jaúregui y aficionados como la red Astronavarra, han salido al rescate, y han rediseñado el mosaico del firmamento para que Leo sea un león rugiente y Acuario un fornido ser mitológico que derrama líquido. Y la idea parece que está gustando entre los expertos en astrofísica.

Habrá que esperar, eso sí, a la decisión final de la Unión Astronómica Internacional, el máximo organo mundial en asuntos del cosmos, para tener un nuevo planisferio. Mientras tanto, charlamos con Fernando Jaúregui sobre su propuesta de nuevo atlas cósmico. ¿Encontraremos finalmente a Leo?. ¡Nos asegura que podremos hacerlo sin telescopio!.