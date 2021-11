10/11/2021 19:41 Distrito Euskadi ''No hay planeta B'' ¿Cómo afecta la contaminación lumínica a las luciérnagas, y al planeta? EITB Media En "No hay planeta B" miramos a las luciérnagas. La astrofísica Eva Villaver, destaca cómo la contaminación lumínica afecta, sobre todo a los machos. Y el naturalista y luciernólogo Ramón Guzmán nos habla de su amor por estos "bichitos de luz" de los que habla en su web "Gusanos de luz". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Luciérnagas: Hablamos con la astrofísica Eva Villaver y con el naturalista Ramón Guzmán. 16:42 min Whatsapp

En "No hay planeta B" hablamos de los lampíridos. También llamados curucusíes, o isundúes. Es decir, hablamos de las luciérnagas. ¿Hace cuánto que no ves una luciérnaga en el campo? Hasta hace no mucho, era bastante fácil verlas en su hábitat. Pero ahora se ha convertido en algo extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo que se apague la luz de las luciérnagas?

Eva Villaver, astrofísica e investigadora del Centro de Astrobiología, destaca que además de la destrucción de su hábitat y el uso de pesticidas, nuestra luz, la luz artificial, está haciendo que disminuyan considerablemente. Porque los machos confunden nuestras luces, con las de las hembras, que son las que brillan.

Hablamos también con un enamorado de las luciérnagas: Ramón Guzmán, naturalista e ingeniero agrónomo, que hace años creó la web "Gusanos de luz", junto a otro luciernólogo belga. Se trata de una especie de red ciudadana, donde los amantes de estos seres luminiscentes cuentan lo que saben, dónde las han visto y alimentan su amor por ellas, las luciérnagas.