16/11/2021 18:17 Entrevistas LITERATURA EN EUSKERA Pello Lizarralde: "Escribo con la única pretensión de recibir opiniones del tipo que sea" El escritor de origen gipuzkoano y residente en Navarra, Pello Lizarralde, ha sido distinguido con el Premio Euskadi de Literatura en Euskera por su novela 'Argiantza'. Los galardones se entregarán el próximo 18 de noviembre, en un acto que se celebrará en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.

Reconoce Pello Lizarralde (Zumarraga, 1956) que los premios "sientan bien", pero puntualiza que "uno no escribe con pretensiones de ser premiado". En su caso lo hace "con la pretensión de recibir opiniones del tipo que sea". Hace suya la máxima de que "no hay mayor unanimidad que la indiferencia" y contra eso lucha con sus escritos. Lo que no lleva tan bien es la exposición a los medios de comunicación que traen aparejados los reconocimientos: "Yo me aburro mucho conmigo mismo; no creo que tenga muchas cosas interesantes que aportar", dice con modestia.

El jurado del Premio Euskadi de Literatura 2021 ha considerado que en su obra 'Argiantza', Lizarralde presenta a personajes "en constante tránsito, y la asombrosa atmósfera que construye a su alrededor atrapa por completo a las personas lectoras. Utilizando hábilmente las técnicas propias del narrativo vocal, con descripciones de gran fuerza lírica, el autor nos ha ofrecido con su novela Argiantza un relato construido con maestría". Para el autor, "la pequeña historia que se cuenta en Argiantza es la de un hombre perdido en un mundo que se está perdiendo". 'Penumbra' será el título de su traducción en castellano.

