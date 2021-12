03/12/2021 18:14 Entrevistas LITERATURA Kirmen Uribe: "Esta novela es un homenaje a todas las mujeres que he conocido y que tanto me han dado" 'Izurdeen aurreko bizitza' es el fruto de cuatro años de trabajo y estancia en Nueva York. Una "novela muy de mujeres" en la que Kirmen Uribe se ha afanado por seguir buscando "nuevas maneras de contar" y "hacer algo en euskera no se había hecho hasta ahora". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Kirmen Uribe llega a la 56. Durangoko Azoka con 'Izurdeen aurreko bizitza' 23:15 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

'Izurdeen aurreko bizitza' es la última propuesta literaria de Kirmen Uribe. Una novela en la que desarrolla tres hilos narrativos: "Yo no quería escribir una biografía al uso", explica, así que a la investigación que ha realizado en la biblioteca neoyorquina sobre la sufragista Rosika Schwimmer, ha sumado el día a día junto a su familia en Nueva York, y recuerdos y referentes de su infancia en una familia de mujeres revolucionarias en los años 80. Entrevistado en 'Distrito Euskadi', Uribe ha asegurado, de hecho, que la novela se ha convertido en "un homenaje a todas las mujeres que he conocido y que tanto me han dado".

Kirmen Uribe no es ajeno a la expectación y el interés que rodea a su nueva obra, y lo agradece, aunque asegura que cuando escribe no piensa "en nada más que en escribir bien, en superar lo que he hecho hasta ahora, buscar nuevas maneras de contar y hacer algo en euskera no se había hecho hasta ahora". La calidad es su seña de identidad.